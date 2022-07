Esta é a melhor maneira de limpar o forno e deixá-lo brilhando que poucos conhecem

Limpar o forno não é algo que todo mundo gosta de limpar ou faz questão de fazer essa atividade.

O problema é que, quanto mais você correr desse serviço, o seu eletrodoméstico acaba se deteriorando mais rápido.

E não para por aí, correr dessa limpeza pode acabar até afetando a preparação dos seus alimentos, transferindo cheiros e modificando sabores.

Porém, hoje vamos desmistificar esse tabu e te ensinar métodos infalíveis para limpá-lo e deixá-lo brilhante.

Afinal, como limpar o forno?

Usando vinagre

O primeiro deles envolve remover todas as peças da sua máquina e colocá-las de molho em água morna misturada com um pouco de detergente.

Agora, limpe o interior do forno com uma esponja úmida, certificando-se de que ele não está quente.

Lembre-se: Não use esponjas abrasivas ou componentes químicos, pois podem danificar o material. Utilize uma solução caseira simples de vinagre e água.

Por último, lave as peças de molho com água e sabão. Enxágue, seque-os, e volte a colocá-los no forno.

Usando bicarbonato de sódio

A segunda dica, também envolve tirar todas as peças do forno e deixá-las de molho na água morna misturada com um pouco de detergente.

Enquanto isso, faça a seguinte solução de limpeza: encha um borrifador de 1litro com 60 gr de bicarbonato de sódio e o restante de água. Agite delicadamente para o bicarbonato de sódio dissolver.

Assim, borrife o interior do forno essa solução, principalmente nas áreas manchadas e com comida queimada.

Se o seu forno estiver muito sujo, você pode colocar um pouco mais de bicarbonato de sódio, fazendo uma pasta e deixando agir em cima dessas zonas imundas.

Você pode deixar essa solução agindo por uma hora, mais ou menos, no final, pegue uma espátula e raspe toda a sujeira queimada. Vá borrifando com mais solução para a remoção ser ainda mais fácil.

Por fim, retire com uma pequena escova os restos que raspou e limpe o forno com uma solução de metade vinagre, metade água, assim como no primeiro método.

Agora, lave as peças do forno, esfregando-os com água e sabão. Enxágue, seque-os, e volte a colocá-los no forno.

