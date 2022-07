Luva de Pedreiro diz que foi intimado no aeroporto ao chegar ao Brasil

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, divulgou um vídeo em seu Instagram onde relatou que foi intimado pela Justiça assim que desembarcou no Brasil após uma viagem de dez horas do Marrocos.

“Fala minha tropa! Galera, cheguei agora de Marrocos, cansado, dez horas de voo, doido para ver minha família, painho, mainha, meus amigos… Pensa que não, quando chego no aeroporto, cheio de gente, galera, chega uma intimação. Eu intimado de um negócio empresarial aí. Poxa, mano, eu nunca esperei isso não na minha vida para falar a verdade”, disse o influenciador.

“Eu estando certo, mano. Eu não quero o mal de ninguém não, mano. Para falar a verdade, eu estando certo, veio uma intimação, mano! Rapaz, eu não esperei isso não. Eu sendo intimado… Eu fiz o que, pelo amor de deus, para ser intimado, esse negócio de intimação. Eu estando certo e os caras dizendo que eu estou errado”, continuou.

Ferreira ainda disse estar muito chateado com a situação. “Estou triste para caralho. Pra falar a verdade, o cara ser intimado, no meio de gente, o pessoal todo olhando o oficial de Justiça dizer que o cara está intimado com o negócio do empresário. Meu deus do céu! É assim mesmo a vida. Vamos ter fé em deus que a gente chega lá”, falou Luva de Pedreiro no vídeo.

O influenciador e seu ex-empresário, Allan Jesus, passam por um imbróglio. Allan acusou Luva de Pedreiro, seu novo empresário (Falcão) e sua nova equipe de difundir “fake news” para forçá-lo a assinar um acordo.

“Iran e sua nova equipe de agenciamento têm direcionado grande parte das suas postagens e falas ao relacionamento que mantínhamos, com mentiras e fatos deturpados”, escreveu o empresário no começo da semana.