Mais de 50 mil candidatos farão prova para o concurso para PM de Goiás neste domingo (10)

Mais de 50 mil candidatos vão realizar as provas da primeira etapa do concurso público para soldados da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM) neste domingo (10).

A avaliação será objetiva e vai medir conhecimentos gerais e específicos dos participantes, que também farão redação. Elas serão aplicadas em Goiânia, Itumbiara, Luziânia, Rio Verde, Uruaçu, Águas Lindas de Goiás e Formosa.

O início está previsto para 13h, porém, os candidatos inscritos devem chegar no local indicado da aplicação com antecedência portando em mãos os documentos pessoais com foto, uma caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta e o Cartão de Informação do Candidato, disponível no site da banca organizadora.

O concurso público ainda prevê a realização de avaliação de vida pregressa, investigação social, avaliações médica, física, psicológica e odontológica.

Os músicos inscritos ainda devem passar também por um teste de habilidade específica.

Após o cumprimento de todas as etapas, a previsão é de que o resultado final do concurso seja divulgado no mês de março de 2023.

Com salário inicial de R$ 6.353,13, estão sendo oferecidas 1.500 vagas para soldados combatentes e 20 para músicos. As inscrições acumularam mais de 53.093.