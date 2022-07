Em Anápolis, adolescente consegue salvar mãe da morte após tomar atitude corajosa

Uma mulher foi enforcada três vezes pelo marido e chegou a desmaiar, na madrugada deste sábado (09), em Anápolis. A vítima, de 33 anos, foi salva pelo filho, de 13, que interferiu na última agressão. O caso aconteceu no Residencial Cerejeiras.

O Portal 6 apurou que ao chegarem no local, a Polícia Militar (PM) encontrou o adolescente e a mãe do lado de fora da residência. Aos agentes, ela relatou que começou a beber juntamente com o esposo, de 31 anos, por volta de 19h.

Contudo, por volta de meia noite, o homem repetinamente a agarrou pelo pescoço e começou a lhe enforcar. A vítima relatou ter conseguido se soltar, mas foi atacada novamente.

Em uma terceira tentativa de enforcamento, a mulher chegou a desmaiar, mas o filho interveio e conseguiu parar o pai. O menino não teve ferimentos.

Em seguida, a mãe ligou para a PM, que conduziu os três para a Central de Flagrantes. O conselho tutelar também foi acionado, uma vez que a testemunha é menor de 18 anos. Além disso, foi levado em conta que o adolescentes é filho tanto da vítima quanto do suspeito, e ambos estavam embriagados.

O homem foi detido em flagrante e deve responder por crime de ameaça e lesão corporal, agravada por violência à mulher.