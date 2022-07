6 alimentos cancerígenos que são um perigo e todo mundo deve evitar

O câncer é uma doença altamente perigosa e considerada como uma das maiores causas de morte do mundo. As causas para o surgimento podem ser as mais diversas, inclusive, diversos estudos apontam que alguns alimentos também podem ser cancerígenos.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer se trata de um termo que engloba mais de 100 tipos de doenças diversas que são ligadas por uma característica em comum, que é o crescimento desordenado de células que podem ser agressivas e incontroláveis.

A genética é uma das principais causas que levam ao diagnóstico. Isso, porque ela carrega em si genes específicos que podem aumentar consideravelmente as chances de desenvolver o problema de saúde.

Além disso, os considerados fatores ambientais como a alimentação e o tabagismo também podem contribuir para o aumento das chances de desenvolver o câncer.

Estudos científicos realizados na área apontaram que a industrialização pode estar relacionada com a doença, tornando alguns alimentos cancerígenos.

Por isso, separamos uma lista com alguns destes que devem ser evitados para preservar a saúde.

1. Refrigerante

Por mais que os refrigerantes sejam saborosos e refrescantes, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como sendo “possivelmente cancerígenos” devido a presença da substância 4-metil-imidazol.

Não só isso, eles também apresentam na composição uma enorme quantidade de açúcares, que também possuem diversos malefícios para a saúde.

2. Açúcar

Falando no açúcar, aqui está outro grande vilão da alimentação que é considerado um alimento cancerígeno quando consumido em excesso.

Neste caso, a influência do alimento com a doença é indireta. Isso porque ele leva a inflamações no organismo e a obesidade, e estas sim podem levar ao desenvolvimento do câncer.

3. Chimarrão

Percebendo as maiores taxas de incidência de câncer de boca e esôfago em locais com o costume de tomar chimarrão, pesquisadores realizaram estudos e descobriram que realmente existe uma relação.

Foi apontado que as altas temperaturas em que a tradicional bebida do Sul do Brasil são consumidas podem ser o principal mecanismo para o desenvolvimento desta terrível doença.

4. Carnes processadas

Por mais práticas que possam ser, as carnes processadas são alimentos perigosos ligados ao aumento de cânceres gástricos na população.

Os aditivos adicionados neste tipo de carne, como os conservantes, são as principais causas do efeito cancerígeno.

5. Pipoca de micro-ondas

Não se preocupe que não é necessário parar de consumir a deliciosa pipoca, pois o problema não está no alimento em si.

O câncer está relacionado com a embalagem da tradicional pipoca de micro-ondas. Essa relação ocorre quando o pacote é aquecido e libera o ácido perfluorooctanoico, que pode estar relacionado com o surgimento da doença.

6. Álcool

Por último, mas não menos importante, temos o álcool que é causador de diversos problemas que podem ser bastante sérios para a saúde e dentre eles, o câncer.

Para se ter uma ideia do perigo da bebida, ela apresenta ligação com sete tipos diferentes de cânceres, sendo eles de boca, garganta, esôfago, laringe, fígado, mama, cólon e reto.

O risco ocorre quando ingerido em excesso, pois o álcool produz o acetaldeído, uma substância que danifica o DNA das células e não permite que o corpo faça o reparo da mesma.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!