O excesso de glicose no sangue afeta diversos brasileiros e pode gerar sérias consequências para a saúde, inclusive diabetes, se for algo recorrente.

Cientificamente denominada como hiperglicemia, a condição costuma ser provocada quando o paciente come alimentos doces demais ou muitos carboidratos.

Esse excesso de açúcar faz com que a glicose sanguínea em jejum registre níveis superiores a 100 mg/dL e pode gerar sintomas como dores de cabeça, sonolência, vontade frequente de urinar, enjoo, cansaço e muita sede.

O diagnóstico da hiperglicemia é realizado a partir de exames específicos indicados por um médico endocrinologista, especialista da área.

Para evitar a condição e cuidar da saúde, é essencial uma dieta equilibrada aliada com a prática frequente de atividades físicas.

Mas, alguns alimentos em específico podem contribuir ainda mais para o controle da glicose no sangue. Por isso, separamos uma lista para te ajudar.

6 alimentos que combatem o excesso de glicose no sangue

1. Queijos brancos

Além de ser uma delícia nas mais diversas formas de comer, os queijos brancos como os de minas são uma ótima fonte de cálcio e ainda auxiliam na redução do índice glicêmico.

Isso ocorre porque a liberação da glicose em refeições com carboidratos se torna mais lenta quando se conta com este tipo de fonte proteica.

2. Abacaxi

Azedinho, refrescante e saboroso, o abacaxi é considerado pelos especialistas como sendo uma das frutas mais indicadas para pessoas com diabetes que precisam de um cuidado extra com a glicemia.

Rico em antioxidantes e fibras, o alimento possui propriedades digestivas que auxiliam na absorção de outras proteínas pelo organismo.

Além disso, o abacaxi também conta com ótimas propriedades anti-inflamatórias e possui ainda ação diurética.

3. Feijão

Repleto de nutrientes e fibras, o feijão auxilia com o controle do açúcar no sangue, ajuda na digestão e ainda promove a saúde cardiovascular.

O grão leguminoso conta com um diferencial que o torna ainda mais especial, a Vitamina B1, que é uma ótima aliada para a memória.

4. Peixe

O delicioso fruto do mar possui diversos benefícios para a saúde, o combate ao excesso de glicose no sangue é apenas um dos tantos.

O peixe é uma rica fonte de proteínas e vitaminas importantes para o organismo, como o famoso Ômega 3 e a Vitamina D.

Além disso, também ligado à glicose, o alimento contribui diminuindo os riscos de uma diabetes gestacional, em mulheres, assim como torna menores os riscos de uma neuropatia diabética.

5. Aveia

Rica em fibras solúveis, a aveia auxilia na redução da velocidade de absorção da glicose pelo organismo, o que contribui para evitar os grandes picos perigosos para a saúde.

O alimento pode até mesmo prevenir o aparecimento da diabetes, assim como garantir uma sensação maior de saciedade, colaborando com dietas.

6. Folhas verdes

As folhas verdes como alface, rúcula, e o espinafre são ótimas fontes naturais para diminuir os níveis de açúcar no sangue e controlar a glicose.

No entanto, para que não percam os importantes nutrientes e fibras, os alimentos devem ser consumidos ainda frescos e crus.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

