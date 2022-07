Normalmente, você atrai mais amigos para perto quando apresenta sua melhor versão, seja bom humor, simpatia e assim por diante. No entanto, se você age com algumas más atitudes abre-se as portas para as pessoas falarem mal de você.

Veja quais são essas tais atitudes!

6 atitudes que fazem as pessoas falarem mal de você pelas costas:

1. Pegar dinheiro emprestado e demorar a pagar

Nada como começar essa lista com isso aqui! Quem é que gosta de ter por perto um amigo que pega dinheiro emprestado com você, mas que demora a pagar de volta?

Você nem precisa ser mão de vaca para detestar isso, porque, de fato, essa é uma atitude muito ruim!

Aliás, deixa você sem credibilidade perto de seus companheiros e até sujeito a ficar mal falado nas suas costas.

2. Não guardar segredo

Se você for fofoqueiro e daqueles que não consegue não colocar a boca no trombone na hora de guardar um segredo, saiba que seus amigos estão falando de você por aí.

E, acredite, não estão falando positivamente não. Com certeza, estão comentando o quanto não dá para confiar em você!

3. Tratar mal as pessoas

Caso você for uma pessoa esnobe, que se sente superior a qualquer um ao seu redor, incluindo seus amigos, é, meu caro, estão falando mal de você também!

Normalmente, esse tipo de atitude é uma das piores, porque faz de você alguém que ninguém quer ter por perto, por conta da sua arrogância e soberba.

4. Fingir ser alguém que não é na frente dos outros

Você é aquela pessoa que em uma mesa de bar, para impressionar quem não te conhece, acaba soltando umas mentirinhas para levantar sua autoestima?

Por exemplo, fala que tem um pouco mais de dinheiro, um carro melhor e até mesmo grandes fazendas.

Bom, se você faz isso, pode até conquistar seus novos ouvintes, mas acaba perdendo os amigos que te conhecem de verdade, que acabam até comentando sobre suas mentiras.

5. Ser mal educado

Outra coisa que diminui sua credibilidade na roda de amigos é a forma como trata os outros, principalmente prestadores de serviço para você.

A boa educação é uma das características cruciais para um bom convívio com as pessoas e forma de mantê-las por perto, sem falarem mal de você.

6. Ser egoísta

Por último, se você só procura seus amigos quando quer algo para seu interesse e quando eles precisam de você, você acaba virando as costas, saiba que além de estar perdendo eles, você também deixa brechas para comentarem sobre todo esse seu egoísmo.

Uma boa amizade é baseada em solidariedade, reciprocidade e muita lealdade.

