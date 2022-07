Atlético não repete atuação que teve contra o Olimpia e é derrotado no Brasileirão

Após a classificação nos pênaltis na Copa Sul-Americana, o Atlético voltou a campo na noite deste domingo (10), mas pelo Campeonato Brasileiro.

O Dragão foi até o litoral de São enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, e saiu derrotado pelo placar de 1×0. O único gol do confronto foi marcado por Lucas Barbosa, no segundo tempo.

A partida foi a primeira dos paulistas sem o técnico Fabián Bustos na temporada. Ele foi demitido após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Deportivo Táchira (VEN).

Com o resultado, o Atlético entrou na zona de rebaixamento. O Dragão está na 18º colocação, com 17 pontos conquistados.

Antes de voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro, a equipe tem clássico contra o Goiás, na quarta-feira (13), às 19h, na Serrinha, válido pela Copa do Brasil. No primeiro confronto, as equipes empataram em 0x0.

O Santos subiu duas posições na tabela e agora está na 8º posição, com 22 pontos.

O Peixe também volta a campo na quarta-feira (13), para enfrentar o Corinthians, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe foi goleada pelo placar de 4×0.

Ficha Técnica – Santos x Atlético

Atlético: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson (Arthur Henrique); Baralhas (Rickson), Edson (Lucas Lima, Shaylon (Luiz Fernando) e Jorginho (Léo Pereira); Airton e Diego Churín

Téc: Jorginho

Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Vinicius Balieiro), Vinicius Zanocelo (Camacho) e Carlos Sánchez (Bruno Oliveira); Lucas Braga, Léo Baptistão (Lucas Barbosa) e Marcos Leonardo

Téc: Marcelo Fernandes

Gols: Lucas Barbosa, aos 31′ do 2º T (SAN)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões Amarelos: Shaylon, Luiz Fernando, Ronaldo e Hayner (ACG); Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez, Vinicius Zanocelo, Camacho e Lucas Barbosa (SAN)