Jogadora de vôlei no Brasil aposta no Onlyfans e surpreende ao dizer quanto ganha com a plataforma

A jogadora de vôlei Key Alves, de 21 anos, decidiu dar um novo rumo na carreira e, agora, revelou estar faturando 50 vezes mais com o novo trabalho na internet.

Atuante da posição de líbero do time de Osasco (SP), a jovem explica que começar a tirar fotos e vender nas plataformas digitais foi uma grande virada de chave para ela, além de ser uma diversão.

Segundo Key, o esporte é a grande paixão da vida, mas reforça que atletas não vivem apenas dentro das quadras e, para ela, está tudo bem ter outro ‘ganha pão’.

“Ganho umas cinquenta vezes mais com as plataformas digitais do que com o vôlei. É muito mesmo. E mais no Onlyfans porque o valor é fixo, tem todo o mês”, comentou a profissional, em entrevista ao O Globo.

Atualmente, um salário base para atletas e competidores esportivos de vôlei – em grandes clubes – é de R$ 7,4 mil. Com a revelação, Key alega estar ganhando, em média, R$ 370 mil, mensalmente.

A jogadora, que também já acumula 2,3 milhões de seguidores no Instagram, faz questão de mencionar sobre a presença do preconceito que existe sobre os dois trabalhos bastante distintos e destaca que ‘isso precisa acabar’.

“Ainda tem um pouco de preconceito sim. Os treinadores e as pessoas que trabalham com o esporte deveriam começar a achar isso um pouco mais normal e bom também. O atleta não é robô”, desabafou.

Por fim, Key Alves confirma que não pretende abandonar as quadras, afinal, jogar voleibol é tudo que ela sempre sonhou.

Veja

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por K E Y (@key.alvees)