Triunfo Concebra anuncia interdição na BR-153, em Aparecida de Goiânia

A Triunfo Concebra dá seguimento, nesta segunda-feira (11), à construção da ponte na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Nesta segunda fase de obras, o trecho, que fica no km 508 da rodovia, será interditado no sentido Norte-Sul.

Durante o bloqueio, a outra parte da pista irá operar em mão dupla. Painéis eletrônicos com orientação aos motoristas serão instalados na via e todo o trabalho será acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A previsão é que a ponte seja concluída até outubro deste ano, antes do início do período chuvoso. Nesta etapa, serão realizados os trabalhos de cravação dos perfis da fundação, escavações e instalação das peças. Por fim, a empresa realizará a pavimentação e sinalização da rodovia.

Iniciada em janeiro deste ano, a obra teve a primeira fase concluída em maio. No mês seguinte, a Triunfro Concebra começou o segundo estágio dos serviços.

O projeto ocorre em razão do crescimento urbano no entorno do Córrego Santo Antônio. O problema tem promovido a impermeabilização do solo na região, que compromete as estruturas no local.

A construção foi anunciada após um grave acidente no trecho, em dezembro do ano passado. Seis pessoas morreram e 40 ficaram feridas após um ônibus interestadual colidir com outros veículos que estavam na direção contrária.

Na época, parte da pista estava interditada por conta de uma erosão na rodovia. O motorista alegou que não ter visto a sinalização de interdição.