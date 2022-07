Veganos têm ereções mais fortes e fazem sexo melhor, diz Xuxa na Bienal do Livro

Nathália Durval, de SP- Em sua participação na Bienal do Livro, neste domingo, Xuxa fez uma defesa apaixonada do veganismo. Entre os argumentos usados pela apresentadora, que lança no evento um livro infantil sobre o respeito aos animais, estava a afirmação que homens veganos têm ereções mais fortes e são mais viris, o que é bom para o sexo.

Já as mulheres veganas, ainda segundo a apresentadora, ficam com a pele melhor ao adotar uma dieta sem carne ou produtos de origem animal.

Nos instantes antes de sua fala, Xuxa Meneghel já causava alvoroço na Bienal do Livro neste domingo. Fãs se acotovelavam para garantir um espaço na arena, alguns deles vestidos de paquita, as célebres assistentes de palco da apresentadora, e ao berros aguardavam a rainha dos baixinhos.

Uma das presenças mais aguardadas do evento paulistano, que chega ao fim agora, Xuxa é também autora de livros infantis.

A a apresentadora está na feira literária para lançar o livro “Mimi – A Vaquinha que Não Queria Virar Comida”, publicado pela editora Globinho. A história fala às crianças sobre veganismo e respeito aos animais. Xuxa aproveitou para levar seu cachorrinho, Doralice, um yorkshire, que dormiu em seu colo durante o evento.

Antes do encontro começar, o público, composto principalmente por aqueles que cresceram entre os anos 1980 e 1990, já aguardava no local.