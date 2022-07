Homem de confiança de Iris assume função estratégica na pré-campanha de Mendanha

Enquanto não encontrava algum nome para qualquer uma das pastas na Prefeitura de Goiânia, Iris Rezende (que morreu em 2021), chamava Fernando Santana ao gabinete e lhe confiava o cargo. Já ocupou dois ao mesmo tempo.

O “faz tudo”, como era conhecido pelo entorno do ex-prefeito da capital, agora assume a agenda da pré-campanha de Gustavo Mendanha na corrida eleitoral ao Governo de Goiás.

Alinhado ao marketing do ex-prefeito de Aparecida, Santana traz otimismo a entusiastas no projeto mendanhista rumo ao Palácio das Esmeraldas. Prático e bem relacionado, a aposta é que ele consiga adentrar setores ainda não explorados.

Além de ter sido assessor direto de Iris, secretário de Trânsito e Obras, ele também trabalhou na Habitação na gestão do petista Paulo Garcia.

EI, EI ALEXANDRE

Presidente do DC, Alexandre Magalhães, também assumiu espaço na equipe da pré-campanha do projeto de Mendanha. Ele ocupa agora a coordenação de articulação política, no lugar de Tatá Teixeira, que continua ajudando na relação com atores políticos.

AUTOESTIMA EM ALTA

A publicação nas redes sociais do presidente da Câmara de Anápolis, Leandro Ribeiro, em que se compara com Ronaldo Fenômeno e Tom Cruise, virou piada entre os políticos da cidade. Se a intenção foi causar, conseguiu. Mas não positivamente.

CONTINUIDADE I

Forte na maçonaria, Limongi Neto é uma das apostas à Alego do Progressistas, do pré-candidato ao Senado Alexandre Baldy.

Na quarta geração maçônica em Goiás, Limongi é estrategicamente escolhido pelo network na região Metropolitana de Goiânia devido à influência, sobretudo no setor econômico.

O bisavô dele, Braz Nicolau Limongi, inclusive, foi consul italiano em Goiás e ajudou na transferência da capital para Goiânia, se tornando vereador.

CONTINUIDADE II

Pré-candidato a deputado federal, Felipe Cecílio (MDB), está evocando o prestígio do avô, Jamel Cecílio, para conseguir chamar a atenção do eleitor anapolino.

O neto do ex-prefeito gosta de lembrar, por onde passa, que foi o avô quem construiu o Hospital Municipal, 11 escolas e foi um dos responsáveis pela construção e implantação do Distrito Agroindustrial (DAIA).

Felipe também é neto do ex-deputado federal constituinte e ex-senador Mauro Miranda (MDB).

COISA BOA

Quase 15 mil empregos foram gerados em Goiás no mês de maio. Os dados são do Caged, que também aferiu que 1/3 dos novos postos de trabalho foram gerados no setor de serviços. A indústria ficou em segundo lugar com mais de 2.500 empregados.

NOTA DEZ

Para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) que, a três meses das eleições, disponibiliza dicas importantíssimas ao combate às mentiras divulgadas na internet. Além disso, com facilidade, o eleitor pode tirar dúvidas em canais em seu site.

NOTA ZERO

Para Prefeitura de Goiânia que ainda não analisou pedidos de revisão do cálculo do IPTU e ITU, o que tem feito diversos cidadãos a pagarem valores que consideram desproporcionais.

Para ler todas as notas, clique aqui. Siga a Rápidas no Twitter e fique por dentro de todas as novidades!