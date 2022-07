Maior superlua do ano ocorre nesta quarta-feira

(FOLHAPRESS) – Mais uma superlua está a caminho. Nesta quarta-feira (13), ocorrerá nos nossos céus a maior superlua de 2022.

O nome superlua passou a ser popularmente usado para designar a coincidência entre a Lua cheia, quando o seu lado voltado para a Terra está 100% iluminado, e o Perigeu do Satélite natural da Terra, ponto de máxima aproximação da Lua em relação ao nosso planeta –considerando que sua órbita é ligeiramente achatada.

Ou seja, em resumo, as superluas são as maiores e mais brilhantes luas cheias que conseguimos ver no nosso planeta.

E quando falamos que a Lua estará mais perto de nós, do quão próximo estamos falando?

A distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 380 mil km. No apogeu, o ponto mais afastado, ela chega a estar a mais de 405 mil km de distância (quando a Lua cheia ocorre durante o apogeu, temos uma “minilua”).

Segundo o site especializado Space.com, nesta quarta o Satélite está a cerca de 357 mil km da Terra.

Apesar de algumas dezenas de milhares de quilômetros a menos de distância, para nossa visão essa diferença não é tão significativa. Uma superlua é cerca de 7% maior do que o de uma Lua média, o que se torna relativamente difícil de notar sem instrumentos para medir o tamanho do satélite.

Além disso, há algo de corriqueiro no evento. A Lua atinge um perigeu e um apogeu a cada 27,5 dias, o que, em alguns momentos do ano, acaba coincidindo com a Lua cheia e gerando a “superlua”. Este ano, por exemplo, já houve uma outra superlua há bem pouco tempo, em junho.

COMO VER O FENÔMENO

Olhe para cima!

Basicamente, se você estiver conseguindo olhar para a Lua, em qualquer horário, você estará vendo a superlua.

Se você quiser ir um pouco além na observação, o Planetário da Rio de Janeiro ( terá uma sessão, a partir das 18h, para visualizar o fenômeno. No local, astrônomos estarão presentes e poderão tirar dúvidas. A entrada é gratuita, mas serão distribuídas até 100 senhas para o evento, com entrada cerca de meia hora antes do horário agendado.

Ver a superlua também depende de um pouco de sorte: o céu precisa estar limpo.

O Planetário do Rio fica na Avenida Padre Leonel Franca 240, na Gávea (Entrada pelo Museu do Universo), e possui estacionamento gratuito. O evento pode ser cancelado dependendo da situação meteorológica.