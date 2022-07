Após apoiar Lula, Anitta diz que Marina Silva é sua ‘presidente dos sonhos’

Depois de expressar publicamente seu voto para Lula (PT) nas próximas eleições para Presidente, a cantora Anitta, 29, declarou que Marina Silva (Rede) seria sua “presidente dos sonhos”.

Isso aconteceu depois de ela declamar trecho e um poema cuja autoria é de Marina. Após receber um agradecimento da política, Anitta fez o elogio à parlamentar pelas redes sociais.

Antes disso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia reagido ao apoio da cantora à sua pré-candidatura, tornado público nesta segunda-feira (11). “Vamos juntos envolver o Brasil!”, disse o ex-presidente nas redes sociais.

Não demorou para a publicação da cantora viralizar nas redes sociais. Os internautas criaram memes e até resgataram um vídeo antigo do senador Flávio Bolsonaro (PL) elogiando a carioca.

Um usuário da rede social compartilhou uma montagem da cantora usando uma roupa vermelha com a estrela do PT ao lado de um Lula mais jovem segurando a bandeira do partido. “Anitta apoiando Lula nas eleições de 2022 foi eu que pedi sim!”, escreveu a pessoa que compartilhou a montagem.

A cantora também virou uma versão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) com um cabelo curto e a faixa presidencial em outro meme publicado no Twitter. “Anitta hoje”, escreveu o autor da publicação.