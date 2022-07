Atlético não toma conhecimento do Goiás, goleia equipe dentro da Serrinha e avança na Copa do Brasil

O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Em um jogo tenso e bastante disputado, o Dragão levou a melhor na Serrinha e venceu pelo placar de 3×0.

Os gol da partida foi marcado pelo meia Jorginho, aos 40 minutos da etapa inicial. No primeiro confronto, as equipes haviam empatado em 0x0.

Com a classificação, o Atlético é agora o único representante do estado e da região Centro-Oeste na disputa da competição nacional.

O próximo adversário do Dragão só será conhecido na próxima terça-feira (19), quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sorteará os confrontos das quartas de final e também os mandos de campo.

As equipes voltam a campo no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, às 11h da manhã, o Goiás enfrenta o Juventude (RS), no Alfredo Jaconi.

No mesmo dia, o Atlético recebe o Fortaleza (CE), no Antônio Accioly, às 18h.

Ficha Técnica – Goiás 0x3 Atlético

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Caio Vinicius (Dadá Belmonte), Matheus Sales (Luan Dias), Fellipe Bastos (Auremir) e Danilo Barcelos (Vinicius); Nicolas e Pedro Raul (Renato Júnior)

Téc: Jair Ventura

Atlético: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon (Edson Fernando) e Jefferson; Edson (Gabriel Noga), Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Wellington Rato (Léo Pereira) e Luiz Fernando

Téc: Jorginho

Gols: Jorginho, aos 40′ do 1º T e Wellington Rato, aos 7′ do 2º T, Marlon Freitas, aos 20′ do 2º T (ACG)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (FIFA-SP) e Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Cartões Amarelos: Ramon, Airton (ACG); Fellipe Bastos, Dadá Belmonte (GEC)