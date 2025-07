Polícia Federal identifica passageiro vindo de SP, fecha o cerco e prende ele no aeroporto de Goiânia

Joab Silva dos Santos estava sendo procurado há mais de sete anos e foi capturado dentro da aeronave

Da Redação - 08 de julho de 2025

Homem foi preso no Aeroporto de Goiânia. (Foto: Reprodução/ Divulgação / CCR Aeroportos)

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (08), em uma operação conjunta com a Polícia Militar (PM).

Identificado como Joab Silva dos Santos, de 43 anos, o foragido foi capturado ainda dentro da aeronave que vinha de São Paulo. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e era procurado pela Justiça.

De acordo com as autoridades, a PF já monitorava o voo e montou um cerco para garantir que a prisão fosse feita assim que a aeronave pousasse.

Imagens divulgadas mostram o momento exato em que Joab é retirado do avião e levado à sede do órgão instalada no próprio aeroporto.

O homem, condenado por crime cometido contra a ex-companheira, mãe de seu filho, estava desaparecido desde o ocorrido, há mais de sete anos.

No momento da abordagem, Joab confessou a identidade e confirmou ser o alvo do mandado expedido.

Ele também passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, foi transferido para a Casa de Prisão Provisória de Goiânia, onde permanece à disposição da Justiça.

