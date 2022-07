Homem é assassinado no estacionamento de Tatersal durante leilão de gado

Um leilão de gado no Tatersal de Leilão de Rubiataba, cidade localizada no Vale do São Patrício, acabou em tragédia na noite dessa terça-feira (12). Já era tarde quando clientes e funcionários do evento ouviram disparos de arma de fogo. O barulho veio do estacionamento do estabelecimento.

O Portal 6 apurou que um comprador de gado da cidade de Uruana – GO foi vítima de vários disparos de arma de fogo – sendo que dois atingiram o peito, um a cabeça, um o ombro e outro no braço. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e tentou, por vários minutos, reanimar o homem. Em vão. Ele tinha 43 anos.

O que chamou atenção é que, dentro do carro da vítima, foram encontrados cheques de alto valor, dinheiro, cartões de crédito, além de celular.

Equipes da Polícia Militar (PM) fizeram várias buscas no local e encontraram alguns pertences do suposto autor dos disparos. O caso está sob a investigação da delegacia do município de Nova Glória.