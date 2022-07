Jovem de 20 anos morre de infecção gravíssima após colocar piercing

O caso trágico de uma jovem, de 20 anos, que não resistiu após contrair uma gravíssima infecção em decorrência de um piercing posto nos lábios, tem chocado a internet.

Andressa Souza é sul-mato-grossense e havia perfurado a boca com o objeto metálico há dois meses, segundo os familiares. No entanto, após um inchaço com aspecto infeccioso, ela precisou procurar um médico.

A jovem, que era mãe de um garotinho de três anos, logo precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde teve o quadro de saúde piorado.

De acordo com os profissionais de saúde envolvidos no caso, a infecção afetou 37% do cérebro dela. Ou seja, caso a moça reagisse, ainda sim, poderia ficar em estado vegetativo.

Por fim, Andressa teve toda a corrente sanguínea contaminada pelo problema e acabou falecendo no último sábado (09).

Os familiares não souberam informar o local e o profissional que teria realizado a perfuração na filha.