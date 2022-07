É inegável que algumas profissões possuem um maior “poder” de deixar as mulheres com bastante ciúmes e sentindo até mesmo temor pela relação.

Com isso, os profissionais que atuam nessas áreas precisam estar sempre com os cuidados redobrados para não aumentar a desconfiança da companheira.

Além disso, na hora de encontrar um novo amor sempre rola aquela insegurança por parte da pretendente que fica se perguntando, “rodeado de mulheres no trabalho, será que serei traída?”.

Porém, a verdade é que nem sempre o temor é gerado pela desconfiança. Em alguns casos, é motivado pelo contato mais “íntimo” que o profissional precisa ter com as clientes.

Pensando nisso, separamos algumas das profissões que mais geram esse temido ciúme.

6 profissões que mais deixam as mulheres com ciúmes e medo de serem traídas

1. Motorista de Aplicativo

Acredite, muitas mulheres sentem bastante ciúmes e sofrem quando o companheiro trabalha como motorista de aplicativo.

Por isso, em algumas ocasiões, por “precaução” a mulher acaba até mesmo acompanhando o amado em algumas corridas para se certificar de que não existe nenhum risco.

Afinal, todo cuidado é pouco para não perder a pessoa amada.

2. Tatuador

Principalmente devido aos mais inusitados locais que os tatuadores realizam tatuagens, a profissão acaba sendo motivo de insegurança.

A polêmica tatuagem da cantora Anitta é um bom exemplo do porque as mulheres sentem ciúmes do profissional.

3. Músico

Ao mesmo tempo que músico pode ser considerada como uma profissão romântica, é também o motivo de muitas crises de ciúmes.

Isso acontece devido a grande quantidade de fãs que diariamente demonstram o amor e admiração que sentem pelo artista.

4. Personal Trainer

Rodeado pelas mais diversas mulheres com corpos definidos, nem é preciso citar o motivo da profissão causar tanta insegurança.

Por vezes o personal ainda precisa ensinar a forma correta de executar o exercício físico e para isso, o contato acaba sendo essencial.

5. Massagista

Por ser considerado um contato íntimo que desperta diversas emoções, as mulheres acabam ficando com um “pé atrás da orelha” quando se relacionam com massagistas.

Nesse caso, até o próprio ambiente de trabalho, que geralmente apresenta um estilo mais romântico, se torna propício para inseguranças.

6. Ginecologista

Por último, mas não menos importante, temos a profissão que talvez seja a que mais gera ciúmes e medo de ser traída por parte das mulheres.

Afinal, o ginecologista trabalha a todo momento vendo mulheres nuas e tendo que examinar cada uma delas de perto.

