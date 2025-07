O que todo trabalhador com carteira assinada precisa saber sobre o Saque-Aniversário do FGTS

Antes de decidir, entenda bem as regras, pense nos prós e contras e escolha o que faz mais sentido para o seu momento de vida

Pedro Ribeiro - 11 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você tem carteira assinada, já ouviu falar do FGTS. Mas será que conhece bem todas as formas de usar esse dinheiro?

Uma delas é o saque-aniversário, uma opção que vem ganhando espaço entre os trabalhadores.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger o trabalhador em caso de demissão sem justa causa.

Com o tempo, o governo criou outras formas de acesso ao saldo, e o saque-aniversário é uma delas.

Ele permite retirar uma parte do dinheiro do fundo todo ano, no mês do seu aniversário. Simples assim.

Mas antes de escolher essa modalidade, é importante saber como funciona, o que muda nos seus direitos e como essa decisão pode afetar seu futuro financeiro.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

A cada ano, no mês do seu aniversário, você pode sacar uma parte do saldo das suas contas do FGTS.

O valor exato depende de quanto você tem guardado.

A retirada fica disponível por até 60 dias e, uma vez solicitada, o valor cai direto na conta bancária indicada, geralmente em até cinco dias úteis.

Para aderir, basta acessar o aplicativo ou o site do FGTS e escolher a opção.

Mas atenção: ao entrar nessa modalidade, você perde o direito de sacar o valor total do FGTS caso seja demitido sem justa causa.

Nesse caso, só recebe a multa de 40% do saldo.

Diferenças entre saque-aniversário e saque-rescisão

Essas são as duas formas principais de acessar o FGTS.

No saque-rescisão, que é o modelo tradicional, você recebe o valor total do fundo se for demitido sem justa causa.

Já no saque-aniversário, o saque acontece uma vez por ano, em parcelas proporcionais, sem precisar sair do emprego.

Se decidir mudar de volta para o saque-rescisão, a alteração só vale depois de 25 meses.

E se você tiver feito algum empréstimo usando o FGTS como garantia, precisa quitar a dívida antes de trocar de modalidade.

Como é calculado o valor do saque?

O cálculo do saque-aniversário segue uma tabela. Quanto menor o saldo da conta, maior a porcentagem que você pode sacar, podendo chegar a 50%.

Para saldos maiores, o percentual é menor, mas há um valor fixo extra. Tudo isso está disponível para consulta no site do FGTS.

Posso cancelar o saque-aniversário?

Sim. A qualquer momento você pode pedir para voltar ao saque-rescisão.

Mas o retorno só acontece depois de dois anos completos (25 meses).

E, como mencionado antes, se houver empréstimos ativos com garantia do FGTS, a troca só é possível após a quitação.

Vale a pena escolher o saque-aniversário?

Depende. Se você quer usar parte do seu FGTS todos os anos para organizar dívidas, fazer pequenas reformas ou cobrir despesas pontuais, o saque-aniversário pode ser útil.

Mas, se preferir manter o valor total disponível em caso de demissão, talvez seja melhor ficar no saque-rescisão.

Tudo vai da sua realidade financeira e dos riscos que você está disposto a correr.

