Um desentendimento próximo a um bar de Rio Verde, cidade do Sudoeste de Goiás, ocorrido nesta quarta-feira (13) terminou com a morte de um homem, de 33 anos, e deixou um jovem, de 26 anos, em estado grave.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar uma denúncia de agressão com arma branca. Os militares então encontraram uma das vítimas caída no solo, com ferimentos, e receberam informação de que havia outra pessoa ferida.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou os dois feridos para o Hospital Municipal de Rio Verde (HMU), para que pudessem receber atendimento médico.

Pouco tempo depois, os policiais militares se deslocaram até a unidade hospitalar e foram informados que o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito e que o rapaz estava internado em estado grave.

A equipe realizou uma patrulha pela região em que o crime ocorreu na tentativa de encontrar o suspeito das agressões, mas não obteve êxito.