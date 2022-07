Mais de 376 mil pais solteiros, que sejam chefes de família monoparental, possuem o direito de receber o novo Auxílio Emergencial retroativo ainda no mês de julho.

Nesta rodada de pagamento, o valor oferecido para as famílias beneficiadas com o programa pode variar entre R$ 600 e R$ 3 mil.

A quantia a ser recebida por cada beneficiário do Auxílio Emergencial vai variar de acordo com o total de parcelas que ainda não foram resgatadas.

De acordo com o Ministério da Cidadania, possuem o direito de receber o benefício retroativo mais de 1,2 milhões de pais solteiros, no entanto, aproximadamente 823,4 mil já receberam na primeira rodada, que ocorreu em janeiro.

Novo auxílio de R$ 600: consulte pelo CPF se você terá direito de receber

Os pais solteiros que ainda não sabem se terão direito de receber o Auxílio Emergencial retroativo e querem consultar, é preciso primeiramente ter uma conta no site do Governo Federal, Gov.br, por onde é possível ter acesso a grande parte dos serviços públicos do governo.

Em seguida, já com a primeira conta, o brasileiro precisa se direcionar para o portal Dataprev e fazer o login na plataforma com o Gov.br.

Agora, basta preencher o campo com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), colocar a senha definida no site do governo, permitir o uso dos dados pessoais se for novo no portal e por fim, selecionar o reCAPTCHA, provando não ser um robô e enviar.

A consulta também pode ser realizado por telefone pelo número 111, da Caixa Econômica Federal.

Pagamento retroativo

Como em abril e agosto de 2020, as mulheres chefes de família monoparental receberam duas cotas mensais do Auxílio Emergencial, enquanto os pais só receberam uma, agora eles possuem o direito de receber o pagamento retroativo da diferença.

A nova parcela será paga seguindo o mês em que o beneficiário conquistou a aprovação do auxílio em 2020.

Dessa forma, aqueles que tiveram o benefício aprovado ainda em abril vão receber R$ 3 mil, quem começou a receber a partir de maio de 2020 deve ganhar R$ 2.400.

Para os que tiveram o benefício liberado em junho a quantia a ser recebida será de R$ 1.800, para os que começaram a ser pagos em julho o valor retroativo será de R$ 1.200 e por fim, os que receberam apenas em agosto agora recebem R$ 600.

