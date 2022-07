O período das tão esperadas férias é quando o brasileiro mais busca por conforto em cada momento do dia, incluindo no trânsito. Porém, uma dúvida comum entre muitos diz respeito à permissão, ou não, de usar chinelo ao volante.

Para as mulheres, alguns tipos de saltos são proibidos de serem utilizados. Além disso, para conduzir motos existe ainda um código de vestimenta.

Mesmo diante da grande dúvida, diversos brasileiros se arriscam diariamente no trânsito com o uso do chinelo, sempre na esperança de não ser uma infração.

Afinal, é proibido ou não dirigir de chinelo? Veja o que diz a lei

Mesmo que as férias peçam um look mais fresquinho e confortável, para dirigir o tão amado chinelo é proibido!

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), apenas calçados que se mantenham firmes nos pés e que não atrapalhem o uso dos pedais podem ser utilizados pelos motoristas.

De forma mais específica, o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) define que o sapato mais seguro para se dirigir seria aqueles que cobrem o calcanhar.

Em caso de desobediência, o condutor estará sujeito a levar quatro pontos na carteira de habilitação e ter que pagar uma multa no valor de R$ 130 pela infração média cometida.

É importante ressaltar que essa regra da proibição de chinelos é válida para todos os tipos de veículos. Ou seja, também deve ser cumprida pelos motociclistas.

O mais curioso é que não existe nenhuma norma que impeça o motorista de conduzir o veículo descalço, já que a falta de um calçado não é algo que impeça a correta utilização dos pedais.

As maiores preocupações com relação ao uso do chinelo dizem respeito a possibilidade da palmilha acabar dobrando e assim impedir o acionamento do pedal, ou em outra hipótese, a alça se prender em alguma parte do automóvel impedindo o movimento do condutor.

