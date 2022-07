Chapada dos Veadeiros é escolhida para sediar encontro de povos indígenas

A 14º edição da Aldeia Multiétnica, encontro de partilha de conhecimentos entre os povos indígenas, acontecerá entre os dias 15 e 22 de julho, na Chapada dos Veadeiros. Além de experiência com os povos indígenas, o visitante também terá a possibilidade de curtir as belezas naturais e, de quebra, shows de artistas renomados nacionalmente.

O evento é aberto ao público e vai contar com 06 comunidades indígenas de cincos estados diferentes. São eles: os povos Fulni-ô (PE), Kayapó/Mebêngôkré (PA), Xavante (MT), Guarani Mbyá (SP/SC), Krahô (TO) e representantes dos povos do Alto Xingu (MT).

Normalmente, as celebrações têm início ao amanhecer, com ritos tradicionais, e seguem até a troca da liderança, no nascer do dia seguinte – mas as visitas são permitidas somente entre 14h e 18h. São quatro horas para conviver com diferentes etnias e conhecer de perto as culturas de alguns grupos.

O tempo restante, o visitante pode curtir as cachoeiras Almécegas I e II, Rio Couros e realizar trilhas.

Mesmo com o encerramento previsto para o dia 22, outras programações especiais também estão marcadas para acontecer no local após a data.

Uma delas é o show dos artistas Oweré, Maria Gadú, no dia 23, da banda Cordel Encantado, no dia 24 do mesmo mês, na Vila de São Jorge.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site da organização.