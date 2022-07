Incêndio danifica estrutura e viaduto da T-63 é interditado em Goiânia

A base do viaduto da T-63 com a Avenida 85 pegou fogo na manhã desta sexta-feira (15) e segue interditado numa das regiões de maior movimentação de fluxo de carro em Goiânia.

Desvios foram realizados por agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMS) nos dois sentidos e o trânsito está lento no local.

O incêndio, de causa ainda desconhecida, começou por volta das 5h.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Heitor Braga de Paula, a estrutura de sustentação da ponte sofreu alguns danos e também no acabamento da ponte. “Ao chegar no local as equipes encontraram um incêndio no círculo central do viaduto”, diz.

Conforme ele, a equipe da Defesa Civil irá avaliar os reais danos provocados pelo fogo.