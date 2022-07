Polícia procura jovem de Jataí que foi filmado dando estilingada em gatinha

Imagens de uma câmera de segurança da Avenida Veriano de Oliveira, em Jataí, Sudoeste do estado, mostram momentos de crueldade contra uma gatinha de rua. Isso porque um jovem passou pelo local e, logo após tentar pegar o felino, saca um estilingue e arremessa um objeto próximo ao olho do animal.

O Portal 6 apurou que, funcionários de uma loja de produtos agropecuários, costumam cuidar da gatinha com ração e suporte com médico veterinário sempre que necessário. Entretanto, quando um funcionário chegou à loja na manhã da quinta-feira (14), percebeu que a felina estava com um ferimento no rosto.

Ao verificar a câmera de segurança, foi possível observar toda a maldade do jovem que passava pelo local. Assim, o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária onde recebeu os cuidados necessários.

Ao Portal 6, o delegado responsável pelo caso, Marlon Luz, explicou que está divulgando as imagens para que pessoas possam ajudar a identificar o jovem. Além disso, requisitou cópias do laudo da clínica veterinária para embasar o processo. “Ele poderá responder por maus tratos a animais domésticos e pegar até 05 anos de prisão”, finaliza.