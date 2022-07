Bebê de 16 dias tem a vida salva por policiais após se engasgar com o leite da mãe em Anápolis

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta sexta-feira (15), para realizar o salvamento de um bebê que se engasgou com o leite da mãe em Anápolis.

De acordo com a PM, a mãe ligou no 190, pois já havia tentado falar nos órgãos de salvamento, mas nenhum deles possuía uma viatura próximo ao local do ocorrido.

Por telefone, a atendente do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), passou instruções para desengasgar a criança.

Porém, por conta do nervosismo, os responsáveis não estavam tendo êxito nas manobras de desobstrução das vias aéreas.

Os militares tiveram que se deslocar até o local e, com técnicas de salvamento, conseguiram manter o bebê vivo.