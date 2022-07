Placas atingidas em incêndio no viaduto da Avenida 85 com a T-63 começam a ser retiradas pela Prefeitura de Goiânia

As placas metálicas que foram danificadas pelo incêndio no viaduto da Avenida 85 com a T-63, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (15), começaram a ser removidas pela Prefeitura de Goiânia.

O trabalho teve início neste sábado (16) e, segundo a Administração Municipal, cerca de 60 placas foram diretamente atingidas pelas chamas.

Ao todo, o complexo viário possui 600 revestimentos metálicos. Após a remoção, elas serão substituídas por obras de arte urbana.

O encontro da Avenida 85 com a T-63 é um dos principais pontos de trânsito em Goiânia. Pouco tempo após o início do incêndio, agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), chegaram ao local para coordenar o fluxo de veículos.

Os servidores continuam organizando o movimento na região neste sábado. O viaduto e a trincheira continuam interditados e a Avenida T-63, em seu nível inferior, está liberada para o tráfego nos dois sentidos.