Tipo raro de iPhone custa 5 vezes mais caro e é pensado para quem quer absoluta privacidade

Um modelo novo de iPhone vem despertando o interesse daqueles que buscam mais privacidade ao utilizar o item e pode custar até cinco vezes mais caro que outros smartphones.

A empresa NonCam, localizada em Singapura, é responsável por produzir celulares sem câmera. O serviço é realizado sob demanda e as modificações podem ser feitas em qualquer marca e tipo de aparelho telefônico.

Porém as alterações na aparência dos smartphones têm uma explicação plausível e não são feitas à toa.

Segundo a companhia, a entrada com celulares com câmera em algumas instalações são proibidas e, por isso, as pessoas recorrem ao serviço.

“A NonCam faz customização de iPhones originais sem câmera para clientes que trabalham em áreas sensíveis, como Petróleo e Gás, Militar, Laboratórios – ou até mesmo estudantes de escolas religiosas em certos países que não estão autorizados a carregar telefones com câmera diariamente”, diz.

O procedimento para alterar a estrutura do celular está longe de ser acessível. Caso o cliente more em Singapura e queira um modelo pronto, o valor pode chegar até U$ 1.700, o que corresponde a R$ 9.208,85.

Já para aqueles que moram fora do país, a empresa oferece kits de conversão que podem ser adquiridos de forma online por U$ 250 (R$ 1.354,24).