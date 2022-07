Após festa em Novo Gama, homem espanca namorada da ex-esposa e a chama de “neguinha sapatão”

Uma mulher, de 40 anos, foi agredida de forma física e verbal pelo ex-marido da namorada após ele achar que ela teria consumido a cerveja dele em uma festa. O caso aconteceu no sábado (16), em Novo Gama, município localizado no entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que a discussão começou quando os envolvidos estavam em uma festa e o homem começou a afirmar que a vítima teria ingerido a bebida dele.

Por volta das 04 horas da manhã, a mulher decidiu ir para casa andando junto com a namorada. As duas passaram na rua em que o autor morava e se depararam com ele. De imediato começaram as ofensas e agressões.

“Neguinha sapatão do cabelo ruim”, foi uma das várias frases grosseiras que a mulher teve que ouvir. Além disso, ele também a atingiu com diversos chutes e socos no rosto, a deixando bastante machucada. As duas conseguiram fugir do homem, que aparentava, conforme as duas, estar drogado no momento das agressões.

A vítima afirmou que os três sempre tiveram uma boa convivência, mas que agora está com medo. A Polícia Civil já investiga o caso e solicitou perícia para detalhar as lesões corporais.