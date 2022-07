Um homem, de 31 anos, foi baleado após um assalto no momento em que chegava do trabalho. A situação aconteceu na madrugada deste domingo (17), em Luziânia, município goiano que fica na região do entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que a vítima estava retornando de Brasília quando desceu no ponto de ônibus e foi abordada por dois sujeitos de bicicleta que realizaram o roubo.

Imediatamente, ele foi até a casa em que morava e pegou um carro para ir atrás dos assaltantes. Ele encontrou os criminosos na rua, que reagiram atirando contra o veículo. O homem foi atingido na cabeça e no tórax.

Em estado grave, ele precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Luziânia (UPA).

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou o patrulhamento para localizar os autores do crime, mas não teve sucesso. O caso será investigado pela Polícia Civil.