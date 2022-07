Um jovem de 29 anos foi morto a facadas por dois homens, na madrugada deste domingo (17), em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na praça do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) das Artes, no setor Cidade Vera Cruz.

A vítima foi encontrada ensaguentada no chão da praça e ainda com vida por volta das 04h. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a equipe constatou o óbito no local com a assistência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Portal 6 apurou que câmeras de monitoramento na região ajudaram a polícia a identificar dois suspeitos. Os homens foram presos em flagrante.

Eles alegam que o jovem morto teria começado as agressões, atingindo um deles com uma chave de roda. Em seguida, o outro suspeito teria revidado com golpes de faca para defender o companheiro.

A vítima, que teve perfurações no toráx e abdômen, tem passagens criminais por roubo. Segundo testemunhas, o homem era usuário de drogas e matinha desafetos por dívidas relativas aos entorpecentes. Ele teria ido até a praça cobrar dinheiro dos dois homens, quando foi morto.

O Instituto Médico Legal (IML) foi até o local retirou o corpo. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) investiga o caso.