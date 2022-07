Restaurante que todo mundo gostaria de ir tem atendentes que fazem o inacreditável

Um restaurante localizado na Austrália tem viralizado no mundo todo após adotar um método inacreditável para atrair clientes: tratá-los mal.

Isso mesmo! Os garçons e garçonetes são orientados a xingarem os clientes, jogarem seus pratos e cardápios, ignorá-los, além de outros comportamentos hostis.

E a moda realmente funcionou. Agora, o At Karen’s Diner se tornou o restaurante que todo mundo sonha em ir, inclusive, já inaugurou mais três filiais, sendo duas no país e uma no Reino Unido.

Lá, os clientes adoram o ambiente descontraído e também retribuem as ignorâncias dos garçons. Comentários como “você realmente vai jogar fora toda essa comida?” são típicos no restaurante.

Uma visitante relatou ao portal Euro News que foi ao local e confessou ser vegana. Segundo ela, um aglomerado de profissionais a rodearam e começaram a mugir, como forma de brincadeira

“É um daqueles conceitos em que você acha que as coisas podem dar certo ou muito errado e isso nos surpreendeu porque as pessoas obviamente adoram ser insultadas”, disse Mitch Ransley, gerente geral do lugar.

Mas calma! Existem limites e restrições! Brincadeiras com teor preconceituoso, racista e capacitista não são toleradas no ambiente.

A ideia surgiu baseada na expressão típica da Austrália “you karen”, que é utilizada para descrever uma pessoa ‘reclamona’.