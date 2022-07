Buscar por um emprego para muitos pode parecer uma tarefa difícil, beirando o impossível. Porém, o que a maioria não sabe é que é possível encontrar e se candidatar de forma prática e sem ao menos precisar sair de casa.

Se antes era necessário imprimir o currículo e sair batendo de porta em porta para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Agora, a realidade é completamente diferente.

Isso porque a internet chegou com tudo nesse ramo e vem trazendo uma facilidade cada vez maior para os trabalhadores que estão em busca de um trabalho.

Para te ajudar, reunimos seis maneiras de buscar por um emprego de forma rápida e sem preocupações.

6 formas de encontrar emprego sem sair de casa que a maioria das pessoas não conhecem

1. Vagas

Como o próprio nome já indica, Vagas é uma plataforma online que conecta empresas que possuem vagas disponíveis com o trabalhador interessado no cargo.

O site conta com mais de 12 mil vagas de emprego, contando também com oportunidades para estágio e trainee, para que o profissional possa encontrar a que melhor se encaixa com o perfil.

Além disso, o cadastro é gratuito e o site ainda oferece ferramentas voltadas para testes e entrevistas por vídeo dentro do próprio sistema.

2. Indeed

Com mais de 250 milhões de visitas mensais, a Indeed é outra plataforma virtual que permite o profissional encontrar um emprego sem sair de casa.

No site, o trabalhador consegue cadastrar o currículo de forma gratuita e assim, passa a receber vagas similares a que foi buscada.

O Indeed também permite uma pesquisa para análise de diferentes carreiras que possuem maior satisfação, os melhores salários e mais.

3. Catho

Catho é um site popular de vagas que conta com milhares de oportunidades de emprego em todo o território brasileiro.

A plataforma conta com um plano gratuito que permite que o trabalhador cadastre o currículo, receba vagas disponíveis pelo e-mail e se inscreva em quantas quiser.

Além disso, também conta com planos pagos que pode oferecer ainda mais comodidade e facilidade para o profissional cadastrado.

4. Trampos

A Trampos promete ser uma “plataforma completa de recrutamento que reúne os profissionais do futuro com às carreiras do amanhã”.

Com uma linguagem jovem, o site conecta aqueles que estão em busca de um “trampo” com aqueles que estão oferecendo um.

O melhor é que para quem está em busca de um emprego, o cadastro na plataforma é gratuito e grandes marcas contratam por lá.

5. 99jobs

Diferente das demais, a 99jobs permite que o candidato busque por vagas disponíveis no mercado de trabalho sem que precise fazer um cadastro antes.

A plataforma também faz sugestão de oportunidades com base no perfil pessoal de cada profissional.

Grandes empresas como Itaú, Coca-Cola, Magalu, Uber, Carrefour e Disney são algumas das parceiras que anunciam no site.

6. Sine Fácil

Acabou aquela complicação de precisar ir até uma agência e passar horas aguardando para buscar por um emprego.

O aplicativo do Governo Federal, Sine Fácil, permite que o candidato encontre vagas para todos os níveis de escolaridade na palma das mãos.

O App pode ser baixado de forma gratuita, estando disponível tanto para Android, na Google play, como também para iOS, na Apple Store.

