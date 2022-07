Assim como alguns itens, que você usa na sua casa como decoração, são verdadeiros imãs para boas vibrações, há os objetos que atraem energia negativa.

E esses, acredite, caro leitor, eles podem pesar o clima e aumentar a tensão entre os moradores da casa, deixando a casa com um baixo astral.

Por isso, veja quais são eles!

6 objetos que atraem energia negativa para sua casa:

1. Fotos de pessoas falecidas

É muito comum as pessoas guardarem fotos de entes que já se foram, por conta de um sentimento de tristeza e saudade.

O problema é que essas fotos, quando colocadas em locais muito visíveis, dificultam ainda mais o processo de seguir em frente, atraindo energia negativa para o lar.

2. Itens quebrados

Não importa qual seja o item, qualquer objeto quebrado influência no astral de uma casa.

Por isso, jogue fora as porcelanas trincadas, vasos quebrados e qualquer outro item danificado.

3. Plantas mortas

Acredite ou não, mas as plantas mortas esquecidas em sua varanda está com muita energia estagnada.

Essa vibração pode prejudicar a saúde da sua residência e dos moradores. Por isso, substitua elas por plantas novas e cheias de vida!

4. Objetos que você não gosta

Os objetos em sua casa, principalmente os de decoração, devem ser reflexos da sua personalidade e vibrarem na mesma frequência que você.

Logo, se existe algum item que você não gosta, não combina contigo, esse objeto vai emanar vibrações ruins, destoando dos demais. Jogue-o fora!

5. Roupas sujas no armário

Caso você tenha alguma roupa usada, que ainda não precisa ser lavada, deixe-a pegar um sol antes de guardá-la no armário.

As roupas sujas no armário possuem muita energia negativa no tecido, que podem pesar suas vibrações quando você for vesti-las.

6. Itens com pontas virados para cima

Por último, se você deixa suas facas e tesouras com as pontas viradas para cima, mude-as de posição já!

Esse jeito de armazenar é capaz de transmitir vibrações negativas no ambiente, especialmente as energias relacionadas com as brigas e as discussões.

