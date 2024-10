Truque com o ventilador para deixar o ambiente ainda mais fresco

Utilizando um truque simples, você deixa o ambiente mais fresco e úmido sem gastar nada

Ruan Monyel - 13 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@casinhadaalynee)

Em dias quentes, para quem não tem ar-condicionado, o ventilador é um aliado indispensável para amenizar o calor e deixar o ambiente mais fresco e confortável.

No entanto, nem sempre o uso desse aparelho é suficiente para garantir a temperatura que gostaríamos.

Porém, existe um truque simples que pode potencializar o efeito do ventilador, deixando o ambiente mais fresco e úmido, proporcionando uma noite de sono mais tranquila.

Um fato: os dias estão ficando cada vez mais quentes e insuportáveis, e qualquer dica que ajude a amenizar o calor é extremamente bem-vinda.

Nos dias mais terríveis, quem tem ar-condicionado em casa é um tremendo sortudo; já quem não tem, acaba utilizando o ventilador.

Embora não seja a melhor solução, é possível potencializar o efeito do eletrodoméstico e transformá-lo em um umidificador, deixando a casa mais fresca.

A dica, compartilhada através de um perfil no Instagram (@casinhadaalynee), vai aliviar o calor e melhorar muito suas noites de sono.

Para fazer é muito fácil: em um recipiente grande ou bacia, coloque cerca de dois litros de água e adicione algumas pedras de gelo.

Em seguida, você vai precisar de uma fralda de pano ou tecido extremamente leve. Umedeça-o na água fria e torça para retirar o excesso.

Por fim, prenda o pano no ventilador utilizando prendedores de roupa e coloque a sobra do tecido dentro da bacia com água.

Fazendo isso, você deixa qualquer ambiente mais fresco e úmido, melhorando a temperatura e aumentando o conforto. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline alves de Araújo (@casinhadaalynee)

