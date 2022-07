Roberto Naves anuncia ‘live’ para explicar detalhes do programa Meu Lote, Minha História

Datado para ser lançado nesta segunda-feira (18), o programa da Prefeitura Municipal de Anápolis “Meu Lote, Minha História” será apresentado pelo prefeito Roberto Naves (PP) em uma live, às 19h.

Durante o vídeo, em que começou falando dos 14 pontos de trocas do ArraiAna, o chefe do executivo afirmou que todos os detalhes sobre o cadastro do programa habitacional serão apresentados ao longo da live.

Conforme Roberto Naves, na noite dessa segunda-feira serão apresentados o cronograma, os critérios, a publicação do edital, além da plataforma onde os candidatos a receberem um dos quase 2,8 mil lotes poderão se cadastrar.

Em entrevista ao Portal 6, na última quinta-feira (14), Naves adiantou alguns critérios que podem definir os beneficiados.

“Você é arrimo de família? Tem quantos filhos? Qual a renda percapita dessa casa? Teve imóvel em seu nome nos últimos 48 meses? Já foi beneficiário de algum programa habitacional no país? Nós tivemos todo o cuidado para colocar todas as regras possíveis, porque uma das reclamações que nós ouvimos são que foram destinadas casas para quem não precisava e depois eles fazem comércio disso”, detalhou.