Empresário que defendeu assassinato de travestis em Anápolis é solto após fiança de mais de R$ 120 mil

O empresário Jhysley Guida de França, de 36 anos, foi solto nesta terça-feira (19), após pagar fiança de R$ 121.200. A decisão foi do juiz Camilo Schubert Lima, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

O valor, equivalente a 100 salários mínimos, foi arbitrado de acordo com a fortuna do homem. No momento em que foi detido, ele dirigia um Corolla avaliado em mais de R$ 150 mil, além de portar uma pistola Glock, que custa cerca de R$ 12 mil.

Jhysley foi preso nesta segunda-feira (18), após defender o assassinato de travestis em Anápolis. Na decisão, o magistrado apontou que colocar o homem em liberdade não acarreta grave risco à ordem pública.

O discurso de ódio foi feito na Central de Flagrantes, enquanto ele era autuado por tentar matar uma das mulheres na porta de um motel, na GO-080, em Nerópolis.

Durante as oitivas, o homem também ofendeu os policiais, dizendo que os agentes teriam inveja dos bens que ele possuía, pois eles não tinham nada. Desta forma, o magistrado entendeu que ele teria condições de arcar com o valor estipulado pela Justiça.

Além do pagamento da fiança de R$ 121.200, o homem terá que andar com uma tornozeleira eletrônica e não poderá frequentar bares, manter contato e se aproximar das vítimas, além de estar proibido de sair de casa após às 19h.