Escolas do Futuro estão com quase 700 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos

As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) estão com 666 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos de nível médio para as unidades de Goiânia, Aparecida e Santo Antônio do Descoberto.

Os interessados em participar do certame podem se inscrever por meio do site efg.org,br até o dia 24 de julho.

Para pleitear uma das vagas, o candidato necessita ter idade mínima de 16 anos, ensino médio completo ou estar cursando até o ato da matrícula.

Ao todo, são cinco cursos disponíveis que contemplam diversas áreas como economia criativa, empresas digitais, marketing e mídias sociais, aprendizado de máquina e desenvolvimento web e mobile.

As oportunidades são para a modalidade presencial e abrangem os turnos matutino, vespertino e noturno.

A seleção terá como critério as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) obtidas pelos candidatos ou a média global do aluno durante o último ano de escola.

O resultado final do processo será divulgado no dia 02 de agosto e pode ser acessado por meio do site da instituição.