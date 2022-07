O Boteco do Xico no coração do Jundiaí

Um casarão de esquina no Jundiaí acolhe um dos mais tradicionais bares da cidade. O Boteco do Xico conserva a qualidade gastronômica do Xico Baru trazendo uma carta recheada de petiscos clássicos e cachaças nobres.

Da tradicional moela na cerveja aos ceviches mais descolados do momento, o bar oferta porções para todos os tamanhos de bolso e de público, mas sempre marcando a identidade de uma das esquinas anapolinas mais tradicionais.

As paredes estampam quadros dos rostos mais conhecidos da moderna música popular brasileira e as trilhas sonoras não ficam atrás, seleções que passeiam pela memória de jovens de todas idades.

O Boteco do Xico consolidou-se como opção criativa e diferenciada para quem procura uma mesa tranquila, uma cerveja gelada e música de qualidade, gerando empregos, renda, movimentando a economia e se tornando um retrato de Anápolis.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.