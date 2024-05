Dominguinhos dá detalhes sobre nova sede da Câmara que custará R$ 40 milhões

Previsão é de que obra seja concluída em até oito meses

Pedro Hara - 09 de maio de 2024

Fachada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Foi realizado na manhã desta quinta-feira (09), o evento para a apresentação do edital para construção da nova sede da Câmara de Anápolis.

A solenidade contou com a presença do prefeito Roberto Naves (Republicanos), do presidente da Casa, Domingos Paula (PDT) e de outros vereadores.

As empresas interessadas na construção da nova sede do Poder Legislativo anapolino tem até o dia 19 de julho para apresentar propostas.

Segundo Dominguinhos, o prédio será construído em material pré-moldado e a previsão é de que fique pronto em até oito meses. O valor gasto será de aproximadamente R$ 40 milhões.

O terreno escolhido para obra está situado no Residencial Cerejeiras, na região Leste, e possui cerca de 14 mil metros quadrados.

A intenção é repetir o exemplo do Poder Legislativo Estadual, que construiu a nova sede da Assembleia Legislativa na região Leste de Goiânia, próximo da BR-153.