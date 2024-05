Presidente da Câmara de Campo Limpo segue “sumido” e aumenta especulações sobre dívidas milionárias

Vereador solicitou afastamento da Casa por 60 dias com o argumento que está trantando de "assuntos pessoais"

Pedro Hara - 07 de maio de 2024

Fachada da Câmara Municipal de Campo Limpo de Goiás. (Foto: Reprodução/Instagram)

Presidente da Câmara de Campo Limpo de Goiás, Sandro Carvalho (UB) era aguardado na Casa para comandar a primeira sessão ordinária do mês de maio na Casa, nesta segunda-feira (06).

O parlamentar está “sumido” desde a segunda quinzena do mês de abril. Na cidade é dito que o sumiço dele se deve ao fato do acúmulo de dívidas que alcançam cifras milionárias.

A situação havia sido revelada de maneira exclusiva pela Rápidas no dia 1º de maio.

Sandro enviou à Câmara um requerimento solicitando afastamento por 60 dias para tratar de assuntos pessoais. O documento foi lido e aprovado por unanimidade na sessão desta segunda-feira.

Na ausência do presidente, quem assume os trabalhos é Flávio Benevides (UB), vice-presidente da Casa.

Gustavo Gayer e Matheus Ribeiro apostam em estratégia diferente dos adversários em Goiânia

Pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia, Gustavo Gayer (PL) e Matheus Ribeiro (PSDB) tomaram uma decisão que vai na contramão dos demais adversários.

Ambos estão apostando na ausência de marqueteiros para a campanha eleitoral. Enquanto o deputado federal aposta nas redes sociais para alcançar a população, dizendo que vai usar apenas o celular, o tucano diz que não quer ter o discurso moldado.

Câmara de Anápolis gastará quase R$ 55 mil para compra de molduras

Foi publicado no portal da transparência da Câmara de Anápolis contrato celebrado entre a Casa e uma empresa de Goiânia para o fornecimento de molduras de madeira e alumínio.

No valor de R$ 53,4 mil, o contrato é tem duração até o dia 31 de dezembro deste ano.

Daniel Vilela garante que Serra Dourada terá a melhor iluminação do Brasil

Durante a audiência pública que discutiu a concessão do complexo do Serra Dourada, o vice-governador e coordenador do Grupo de Trabalho, Daniel Vilela (MDB), prometeu que o estádio terá a melhor iluminação de praças esportivas do Brasil.

“Nós teremos até outubro toda a nova iluminação do Serra Dourada. Nós estaremos no padrão FIFA. Não haverá nenhum estádio no Brasil que terá iluminação melhor que o Serra Dourada. Poderá haver igual, mas melhor não”, assegurou Daniel.

Mariane Stival sai em defesa de participantes de evento LGBTQIA+ em Anápolis

Pré-candidata do PDT à Prefeitura de Anápolis, Mariane Stival usou a caixa de comentários no Instagram do Portal 6 para sair em defesa dos participantes da “gaymada”, evento realizado no último domingo (05), em Anápolis.

A advogada condenou a falta de respeito contida em alguns comentários, dizendo que a ofensa ao evento é ‘falta de cidadania e humanidade’.

Goiás recebe nota máxima do Ministério da Fazenda

O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) deu nota “A” para Goiás na classificação de desempenho do órgão.

Segundo o documento divulgado pelo Ministério da Fazenda, o estado cumpriu todas as metas acordadas no RRF durante o segundo semestre de 2023.

Nota 10

Para o Coletivo Justiva, que apresenta entre os dias 07 e 13 de maio os espetáculos “Dr. Raimundo” e “ 1888”, em Guiné Bissau, na África Ocidental.

Fundado em 2016, em Aparecida de Goiânia, o coletivo ainda tem apresentações previstas para o Chile e Equador, no segundo semestre.

Nota Zero

Para Prefeitura de Goiânia, que até tem se esforçado, mas não consegue normalizar a coleta de lixo na capital.

Apesar do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ter virado coletor de lixo por um dia, a situação ainda é muitos resíduos acumulados nas ruas da cidade, para desespero dos moradores.