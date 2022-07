Vídeo mostra o que aconteceria se uma sala de cinema pegasse fogo em Goiás

A ideia é fazer com que uma simulação se pareça ao máximo com a realidade. Com esse objetivo, equipes do Corpo de Bombeiros de Goiânia, em parceria com o Buriti Shopping, localizado em Aparecida de Goiânia, realizaram um treinamento de abandono total do centro comercial.

As atividades começaram às 8h da terça-feira (18), contando com uma situação hipotética de um incêndio provocado por uma pane elétrica iniciado na sala de cinema com um público de, aproximadamente, 40 pessoas.

Assim, foram realizados procedimentos de desocupação imediata do shopping por meio de saídas comuns da edificação e também pelo teto.

O simulado envolveu lojistas, funcionários da administração, brigada de combate a incêndio e salvamento, equipe de segurança e manutenção do shopping.

Tudo foi planejado e organizado para que o simulado se aproximasse ao máximo da realidade.