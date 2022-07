Empório Saccaria volta à normalidade um dia após acidente que deixou ao menos 10 feridos

Menos de 24h após o acidente do carro que invadiu o Empório Saccaria, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia, o estabelecimento já funciona de forma efetiva atendendo clientes dos espaços de vendas de produtos e lanchonete.

O Portal 6 esteve no local e foi informado que o atendimento para almoço, local onde estavam os feridos no momento da colisão de terça-feira (19), também está funcionando. A organização já tinha sido aparentemente restabelecida e o clima era de normalidade.

A dimensão do prejuízo, e quem vai arcar com os custos da reparação, não foi compartilhada com os funcionários pelo dono, Ronaldo Reis.

A reportagem não conseguiu saber em que momento ele estaria presente no estabelecimento para falar sobre o ocorrido.

Durante o acidente em que o Fort Ecosport apareceu desgovernado na Avenida Jamel Cecílio e invadiu o empório, pelo menos 10 pessoas feridas e duas foram encaminhadas em estado grave. Uma delas, um juiz de Gurupi (TO), que almoçava sozinho no restaurante.

Ele foi submetido a uma cirurgia e está em estado estável. Além dele, um paciente sofreu fratura na face e outro teve politraumatismo.

A motorista, Elisabete Nunes Magalhães, de 68 anos, também uma das socorridas, fez o teste de bafômetro e resultado deu negativo.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar inicialmente um caso de direção perigosa e lesão corporal culposa. O veículo será periciado para verificar a possibilidade de alguma pane.