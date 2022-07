Projeto de Lei quer regulamentar profissão de peão de rodeio em Goiás

Está tramitando na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) um Projeto de Lei que busca a regularização do peão de rodeio como atleta profissional no estado.

A proposta é do deputado Wagner Neto (PRTB) e busca resguardar os direitos do profissionais que atuam nesta categoria e promover segurança jurídica para o segmento.

No total, as empresas e entidades que atuam neste mercado promovem mais de 150 eventos por ano, segundo o parlamentar.

Na justificativa, Wagner Neto apontou que a matéria tem por objetivo sanar a “problemática que perdura por anos, diante da incerteza aos profissionais de rodeio e seus familiares, diminuindo, cada vez mais, o número de profissionais a se arriscarem nesta área, tendo em vista a falta de cumprimento dos acordos e TACs firmados extrajudicialmente”.

O projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Alego, onde aguarda a conclusão do relator Amilton Filho (MDB), algo que só ocorrerá após o retorno do recesso parlamentar, a partir do dia 02 de agosto.