Motociclista morre ao bater em árvore após tentar desviar de pedestre em Goiânia

Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na Avenida Paranaíba, Região Central de Goiânia. A fatalidade ocorreu na tarde desta quinta-feira (21). Já uma pedestre, que estava na faixa de pedestre foi encaminhada em estado gravíssimo para Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

De acordo com informações da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), o motociclista, de 26 anos, conduzia uma moto Honda CG Fan, pela Avenida Paranaíba – sentido Aeroporto/Centro – e, ao passar pelo cruzamento com a Rua 74, se deparou com alguns pedestres atravessando a faixa de pedestre. Eles estavam saindo da calçada da Avenida Paranaíba em direção ao Canteiro Central.

Mesmo buzinando e tentando desviar, acabou atropelando uma mulher, de 57 anos – que foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros em estado grave para o HUGO.

Após a colisão, a motocicleta acabou derivando para a esquerda, percorreu 14 metros e chocou com uma árvore do canteiro central. O rapaz não resistiu e veio a óbito no local.

Conforme a DICT, será instaurado inquérito policial para apuração dos fatos.