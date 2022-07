Atlético-GO tem poucos dias para apresentar projeto de acordo firmado em 2020 para revitalizar praça

Cinco dias. Esse é o prazo para que o Atlético Clube Goianiense tem para apresentar sobre andamento das obras e o projeto Adote Uma Praça – conforme termo cooperativo firmado em 2020 – no Bairro Urias Magalhães, em Goiânia. Neste prazo, contado a partir da quarta-feira (20), data que foi acatada em juízo a pedido da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) – o clube também terá que substituir a cerca de arame farpado por outro mais adequado.

Segundo relato do processo, Atlético Clube Goianiense firmou cooperação com a Prefeitura de Goiânia para realizar revitalização e manutenção de praça pública, no Setor Urias Magalhães, por meio do programa Adote Uma Praça. Com vigência de três anos, podendo ser prorrogada.

Entretanto, moradores do setor e das proximidades procuraram a DPE-GO para denunciar que o clube demoliu construções como equipamentos de ginástica, área de corrida, hidrômetro e estrutura de pitdog. Além disso, limitou o acesso ao ginásio e cercou a área com arame farpado em toda a extensão.

Com base nisso, a DPE-GO requereu à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação( Segplan) informações sobre o acordo de cooperação. Porém, a pasta não informou não informou como está o andamento das obras ou até se estão em andamento. O mesmo, ocorreu com o clube.

“Ressaltamos que os moradores encontram-se privados da fruição do bem público, visto que a única atividade desempenhada pelo Requerido foi a demolição de construções (inclusive um pit dog que estava no local, instalações de equipamentos de ginástica, área de cooper, hidrômetro de água e padrão de energia do ginásio), e também a instalação de cerca arame farpado em toda extensão da área”, observam os defensores públicos no pedido, Gustavo Alves de Jesus e Tiago Bicalho