Vídeo flagra capotamento de ambulância em Goiânia

No momento da colisão, a unidade de resgate transportava paciente com suspeita de AVC

Natália Sezil - 08 de julho de 2025

Câmeras registraram quando ambulância capotou no cruzamento. (Foto: Reprodução e Jardim Amazônia Notícias)

Duas pessoas ficaram feridas após uma ambulância, que estava em serviço e transportava um paciente, se envolver em um acidente de trânsito e capotar, em Goiânia.

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (07), em um cruzamento no Jardim América, região Sul da capital.

No momento da colisão, a unidade de resgate estaria conduzindo um paciente suspeito de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Por isso, além do motorista e da vítima, também estariam no interior do veículo um médico e uma enfermeira. Por conta da ocorrência, giroflex e sirene estariam supostamente ligados.

Mesmo assim, a motorista de um carro modelo Hyundai Creta, de 23 anos, teria alegado não perceber a presença da ambulância ao se aproximar do semáforo.

Com isso, teria continuado a rota, sem conseguir desviar. Dessa forma, teria colidido com a lateral da unidade de resgate, fazendo-a capotar.

O momento foi registrado por câmeras de segurança. As imagens, repercutidas pelo portal Jardim Amazônia Notícias, mostram quando a ambulância se aproxima.

É possível ver que carros próximos param antes do cruzamento, enquanto o Hyundai Creta chega em alta velocidade e acerta a viatura em cheio.

Questionada pelas autoridades, a jovem teria alegado que a sirene não estava ligada no momento do acidente – e que, por isso, não havia parado o veículo.

Diante do ocorrido, o Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar os primeiros-socorros. O condutor da ambulância, que teria chegado a ficar inconsciente logo após o capotamento, foi conduzido à Clínica do Esporte.

Já a enfermeira e o médico teriam sido encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), sem grandes lesões.

Agora, o caso deve ficar sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que deve apurar a dinâmica do acidente e tomar as devidas providências.

