Gusttavo Lima fará teste de paternidade para descobrir se é pai ou não de adolescente de 17 anos

Após a polêmica envolvendo uma suposta filha, o cantor Gusttavo Lima viajou para São Paulo nesta quinta-feira (20), para realizar um teste de paternidade.

A especulação veio à tona no inicio do ano, após a mãe da jovem, Eloá Soares, afirmar ter se relacionado com o sertanejo em 2004.

Depois do caso, a mulher acabou engravidando e, segundo ela, o pai da criança é o artista. Até o momento, Gusttavo nega a afirmação e diz que nunca chegou a conhece-la.

Segundo a colunista, Fabíola Reipert, do quadro A Venenosa, da TV Record, o cantor chegou até debochar do fato durante uma apresentação.

“Quando Gusttavo soube da história, ele chegou a dar uma debochada sobre o fato em um show. Ele ainda falou que uma mulher havia dito que ele seria pai de uma menina e que, pelas contas, ele teria 15 anos na época”, disse ela.