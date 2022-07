Diversos brasileiros possuem o grande sonho de deixar o país, seja para morar fora, ou apenas para viajar. No entanto, a enorme burocracia encontrada com a exigência de visto para alguns destinos acaba gerando certo desânimo.

O que muitos não sabem é que existem mais de 100 países ao redor do mundo onde é possível entrar sem ter que passar por dores de cabeça para conseguir o documento.

Alguns destinos ainda contam com a praticidade de ser necessário apenas apresentar um documento de identidade com emissão de no máximo 10 anos para entrar.

Outros pedem apenas o passaporte com vencimento superior a seis meses e o respeito ao limite de permanência definido pelo local, que costumam variar de 30 a 180 dias para turistas.

É importante ressaltar que o visto é diferente do passaporte, sendo o primeiro uma autorização para a entrada de estrangeiros no local e o segundo, uma espécie de RG válido internacionalmente.

Pensando nisso, separamos uma lista com alguns destes países para quem deseja deixar o Brasil sem estresse.

6 países que não precisam de visto e podem ser opções para quem quer sair do Brasil

1. Peru

Considerado como um dos países mais ricos do mundo, o Peru conta com incontáveis belezas naturais e não exige o visto para brasileiros.

Com uma imensa riqueza cultural, natural e histórica, o país abriga terras vulcânicas, impressionantes desertos e a impressionante e disputada, Machu Picchu.

O melhor é que para entrar no Peru a única exigência é o documento de identidade (RG) em boas condições e emitido a menos de 10 anos.

2. França

Amada por muitos e dona da tão admirada Torre Eiffel, na charmosa Paris, a França permite a entrada no país sem o visto.

No entanto, é necessário apresentar o passaporte e respeitar a permanência máxima de 90 dias em solo Francês.

Passando a data limite, o visto já passa a se tornar uma exigência.

3. Grécia

Localizada no Leste Europeu e banhada pelos mares Egeu e Jônico, a Grécia é um belíssimo destino para se conhecer e que não exige tanta burocracia dos visitantes brasileiros.

Repleta dos mais diversos monumentos da riquíssima história Grega, a região encanta culturalmente e com as mais belas praias.

O país ainda dispensa a necessidade do visto por um período de 90 dias para viagens a turismo e negócios.

4. Argentina

Vizinha do Brasil, a Argentina também é uma opção para quem deseja sair do país sem precisar de um visto para isso.

O segundo maior país da América Latina é ainda considerado como o destino preferido dos brasileiros e conta com uma deliciosa culinária.

Para viajar ao destino basta possuir um documento de identidade com menos de 10 anos.

5. Reino Unido

Localizado no Noroeste da Europa, o Reino Unido é uma nação formada pela Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e pela Escócia.

Na região, o destino com maior destaque e consequentemente o mais disputado, é a famosa terra da Rainha Elizabeth II, na Inglaterra.

Em viagens de turismo, os brasileiros não precisam contar com um visto, podendo permanecer legalmente no Reino Unido por até 180 dias.

6. Costa Rica

Mundialmente conhecido pelas encantadoras praias, vulcões e diversa biodiversidade, a Costa Rica é um país da América Central.

Banhada pelos oceanos Pacífico e Atlântico, a região é rica no turismo e na agricultura, sendo uma grande produtora do tão amado café e das bananas.

Na Costa Rica, viagens de até 90 dias para turismo não exigem o visto. Entretanto, o documento é necessário se a visita ao país for motivada por negócios.

